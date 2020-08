2Pac’s kwetsbaarheid en kracht

Naar 2Pac wilde je wél luisteren. Ⓒ Foto Topham Picturepoint

Zoals wel vaker is het de actualiteit die ons doet teruggrijpen op oude muziek. Nadat deze week drillrap in het nieuws kwam hunkerden wij naar 2Pac. De man die ook niet vies was van het verheerlijken van geweld, werd doodgeschoten nota bene. Maar naar hem wilde je wél luisteren.