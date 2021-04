Hoofdrolspeler Bridgerton keert niet terug in nieuw seizoen

Het nieuws werd aangekondigd in een bericht op het Instagram-account van Bridgerton, waarop een bericht verscheen van Lady Whistledown, de vertelster van de serie. „We nemen afscheid van Regé-Jean Page, die zo triomfantelijk de Duke of Hastings speelde. We zullen Simons aanwezigheid missen, maar hij zal altijd deel uitmaken van de Bridgerton-familie.”

Het nieuws over het vertrek van Page zal voor de mensen die de boeken van Julia Quinn, waarop de serie is gebaseerd, niet als een verrassing komen. De Duke of Hastings heeft alleen in het eerste boek een grote verhaallijn.

„Het is absoluut een genoegen en een voorrecht om onderdeel te zijn van deze familie”, reageert Page op zijn vertrek. „De chemie tussen cast en crew – zowel op de set als daarbuiten – en de band met de fans is nog fantastischer dan ik ooit heb durven dromen.”