Vjeze Fur komt eind oktober met nieuw kookboek

In het boek blijft Fred binnen de Nederlandse landsgrenzen en gaat hij op zoek naar ons culinaire erfgoed. „Een zoektocht naar alleen de allerbeste lokale ingrediënten, met maar één missie: Nederland terug op smaak brengen”, luidt de omschrijving van het boek. „Lekkerder. Verser. Beter. Geiler. En nationalistischer dan ooit.”

Tratlehner kreeg vooral bekendheid als Vjeze Fur in de rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig. Zijn eerste kookboek, Lekker Fred, was het best verkochte kookboek van 2019.