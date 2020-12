Ik Vertrek-stel na drie emigraties weer thuis

Hoewel het stel het aardig op de rit leek te hebben, blijkt dat de Spaanse droom door de coronapandemie in duigen is gevallen. „Corona brak uit en we hebben echt 100 dagen in lockdown gezeten”, vertelt Brigitte aan RTL. Laurens vult aan: „Van maart tot en met september hebben we voor ons uit zitten staren.”

Het actieve stel trok het niet meer en is daarom huiswaarts gekeerd. „We gaan niet op een plek zitten waar we onbereikbaar zijn”, aldus de vrouw des huizes. Laurens grapt erachteraan: „We gaan voor plan G.”