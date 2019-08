Zanger Ray J wordt weer vader

„Melody, je wordt een grote zus”, schreef Ray bij een foto van hem, zijn vrouw en hun 1-jarige dochter. Princess Love onthulde zelf op Instagram dat ze in januari is uitgerekend.

Het koppel trouwde drie jaar geleden en is te zien in de realityserie Love & Hip-Hop: Hollywood. De zanger, tevens de broer van zangeres Brandy, was eerder samen met Kim Kardashian. In 2003 maakten de twee een sekstape die later uitlekte.

Ⓒ Instagram