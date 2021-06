Acteur Blair Underwood gaat na 27 jaar scheiden

„Nadat we hier enorm lang over na hebben gedacht en goed naar onszelf en elkaar gekeken hebben, hebben we geconcludeerd dat ons huwelijk nu ten einde komt. Het is een fantastische reis geweest en onze mooiste ’prestaties’ zijn onze drie prachtige kinderen Paris (24), Brielle (22) en Blake (19). Drie zielen die God aan ons heeft toevertrouwd. We zullen altijd samen blijven werken om onze kinderen op te voeden en te helpen. We streven ernaar om elkaars beste vrienden te blijven en vertrouwen erop het volste respect voor elkaar houden in deze nieuwe fase van ons leven.”

Underwood speelde als Dr. Robert Leeds een van de vriendjes van advocate Miranda Hobbes in Sex & The City. Zij verbrak uiteindelijk hun relatie omdat ze weer samenkwam met haar ex-vriend Steve Brady, met wie ze later trouwde. Underwood is nog altijd dankbaar voor zijn tijd bij de show. „Ik weet nog goed dat ik gevraagd werd en dat tegen mijn vrouw zei. Zij twijfelde geen moment en zei: dat moet je doen. En daar ben ik haar dankbaar voor.”