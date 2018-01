Dennis Rodman aangehouden voor rijden onder invloed

Rodman werd meegenomen naar het politiebureau waar hij vervolgens zeven uur gebleven is, totdat hij nuchter was, zo weet TMZ.

Het is niet de eerste keer dat de voormalig basketballer gearresteerd wordt voor dit vergrijp. In 1999 moest hij een speciale cursus volgen en zo’n tweeduizend dollar aan boetes betalen. Wat zijn straf dit keer wordt, is nog even afwachten.