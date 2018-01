Eliza Dushku: ik ben misbruikt toen ik twaalf was

Kramer, die destijds 36 was, zou haar weggelokt hebben bij haar ouders door te zeggen dat ze gingen zwemmen en sushi gingen eten na de opnames. In plaats daarvan zou hij in zijn hotelkamer naakt uit de badkamer zijn gekomen, haar op bed gelegd hebben en met zijn ontblote lichaam over haar heen geschuurd hebben. „Je gaat niet in slaap vallen schatje, stop met het doen alsof je slaapt”, zou hij gezegd hebben. Ook zou hij erop aangedrongen hebben om de gebeurtenissen met niemand te delen.

Dushku is inmiddels 37 jaar, maar heeft naar eigen zeggen nog steeds last van die avond. De reden dat ze nu pas met haar verhaal naar buiten komt, heeft te maken met een foto die ze onlangs onder ogen kreeg. „Een paar weken geleden zag ik een foto van Joel Kramer die een jong meisje een knuffel gaf. Die foto heeft me sindsdien achtervolgd. Ik kan niet langer voor me houden wat er gebeurd is.”

Kramer zelf ontkent de actrice ooit misbruikt te hebben. Aan US Weekly laat hij weten: „Dit zijn allemaal vuile leugens. Ik kan met iedereen goed opschieten en als dit waar zou zijn, waarom is dat destijds niet naar buiten gekomen? Waarom ben ik niet ontslagen, waarom ben ik niet aangeklaagd? Ik zal je vertellen waarom niet: omdat het niet waar is.”