Cabaretier sprak zich als dominee Gremdaat uit tegen homohaat Paul Haenen over veelgeprezen optreden in HLF8: ’Ik hou niet van schijntolerantie’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Er is veel applaus op sociale media voor dominee Gremdaat, alias Paul Haenen die maandagavond in de talkshow HLF8 op SBS6 geen blad voor de mond nam over homohaat. Op Twitter wordt hij ’dapper’ genoemd omdat hij duidelijk aangaf dat het wat hem betreft prima is dat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü de One Love-band met regenboogkleuren niet wilde dragen. „Fijn dat het zo helder wordt waar homohaat vandaan komt”, zo sprak hij.