Marga Bult stopt toch met werken in de zorg

Marga Bult is per 1 september toch gestopt met haar werk in de zorg. Eerder zei de zangeres, die haar oude baan als verpleegkundige eerder dit jaar weer oppakte, dat ze van plan was haar werkzaamheden permanent te combineren met haar zangcarrière.