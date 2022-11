Shantykoor in zwaar weer in ’Fisherman’s Friends: One and all’

We gaan terug naar het pittoreske kustplaatsje Port Isaac waar ‘de oudste boyband ter wereld’ zucht onder De Vloek van het Tweede Album. De oprichter van het koor is overleden, de inspiratie opgedroogd en frontman Jim is stevig aan de fles. Geen wonder dat hun platenbaas twijfelt aan een verdere samenwerking met dit ‘ongeregeld zooitje hoestsnoepjes’. Maar ook vissermannen hebben hun trots en dus gaan ze vol voor een comeback op Glastonbury.

De weg naar dit fameuze muziekfestival plaveien de regisseurs Meg Leonard en Nick Moorcroft met geestige intriges. Er is gesteggel rond groupies, een nieuwe zanger (een boer uit Wales!) en een woke mediatrainster die de ruwe zeebonken wat manieren moet bijbrengen.

Jammer is wel dat deze tweede Fisherman’s friends halverwege water dreigt te maken door een boeggolf aan afleidende subplotjes en overbodige terzijdes. Maar uiteindelijk is One and all een innemende muzikale komedie die werd opgedragen aan Richard Peter Rowe, één van de oprichters van de echte Fisherman’s Friends, die vorig jaar overleed.

✭✭ 1/2 (2,5 uit 5)