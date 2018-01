Miss België slaat terug na golf van racisme

Zaterdag kwam een droom uit voor de 22-jarige Angeline. Ze overleefde de aanslag op het vliegveld van Zaventem in 2016 en combineerde daarna zeven baantjes om piloot te kunnen worden. Nu draagt de studente ’Piloot in de burgerluchtvaart’ ook nog de titel van Miss België. De schoonheid van Pua lijkt zowel van binnen als van buiten te zitten, maar toch staat ’haar’ land niet bepaald achter de titel.

„Hopelijk hebben ze gecheckt of het geen ladyboy is”, „Miss België van de frietchinees” en „Zijn we zeker dat het een miss is en niet een mister”, kreeg ze naar haar hoofd geslingerd. Veel van deze berichten zijn inmiddels verwijderd, enkele verontwaardigde mensen delen nog wel screenshots van de racistische commentaren.

Angeline reageert bij VTM Nieuws op de pijnlijke opmerkingen, die ze „bijzonder spijtig” vindt. „Ik ben in België geboren, in Wilrijk, en ik heb de Belgische nationaliteit”, zegt ze. „Je kan mensen niet zomaar beoordelen op basis van hun uiterlijk. Maar dit zal me niet stoppen om een goede miss België te worden. Ik wil echt een goede ambassadrice voor ons land worden en er alles aan doen om België te vertegenwoordigen.”