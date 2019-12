Kevin Costner achter presidentskandidaat Buttigieg

„Of jouw pad je naar Pete leidt zoals het mijne deed, dat moet je zelf bepalen”, zei de 64-jarige Hollywoodster tegen de aanwezigen. „Als Pete het over eenheid heeft, dan is het het soort waarop ik heb gewacht en meer over wil horen.”

Buttigieg is momenteel burgemeester van de plaats South Bend in Indiana, wat hem de bijnaam Mayor Pete heeft opgeleverd. De Democraat is de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat in de VS. Hij trouwde vorig jaar met zijn echtgenoot Chasten.

Met nog minder dan een jaar te gaan voor de komende presidentsverkiezingen maken steeds meer Hollywoodsterren hun voorkeur voor een kandidaat duidelijk. Donald Glover, ook bekend als muzikant Childish Gambino, is zelfs aan de slag gegaan als consultant voor de campagne van politicus Andrew Yang. John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen maakten eerder bekend achter kandidate Elizabeth Warren te staan. Ariana Grande en Susan Sarandon steunen Bernie Sanders. De keuze van actrice Rosario Dawson is redelijk voorspelbaar: zij staat achter kandidaat Cory Booker, met wie ze sinds vorig jaar een relatie heeft.