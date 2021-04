Zo alleen is Elizabeth na morgen...

Elizabeth zal, tot haar eigen dood, moedig als altijd verder moeten zonder de man op wie ze op 13-jarige leeftijd verliefd werd. Ⓒ Getty Images

Met militaire precisie en tot in de puntjes uitgewerkt, vindt zaterdag de uitvaart plaats van Prins Philip. Al sinds de jaren zestig ligt het draaiboek voor zijn begrafenis klaar, een draaiboek dat Philip en zijn vrouw Elizabeth ieder half jaar weer eens doorliepen en eventueel lieten aanpassen. Het zal zaterdag in alle opzichten een bijzondere dag zijn, waaruit eens te meer zal blijken dat de Queen nu écht alleen is...