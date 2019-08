Julianne Hough onthult dat ze ook op vrouwen valt

De 31-jarige actrice, bekend van films als Rock of Ages en Safe Haven, onthult in tijdschrift Women’s Health dat ze niet hetero is.

Julianne maakte vier maanden na haar huwelijk een persoonlijke ontwikkeling door waardoor ze ook over haar geaardheid nadacht. Wel was ze bang dit met haar echtgenoot te delen. „Ik dacht: ’Gaat hij deze versie van mij ook leuk vinden?’ Maar hoe meer ik mijn authentieke zelf was, hoe aantrekkelijker hij me vond.”

Daardoor wist de actrice dat het veilig was om uit de kast te komen. „Ik zei: ; Je weet dat ik niet hetero ben, toch?’ En hij zei:’Sorry, wat zeg je nou?’ Dus ik zei: ’Dat ben ik niet. Maar ik kies ervoor om met jou te zijn’.”