Aangepaste vorm Open Monumentendagen

De jaarlijkse Open Monumentendagen kunnen dit weekeinde doorgaan, in aangepaste vorm. Thema is dit keer ’educatie’. Sommige van de honderden historische panden zijn alleen virtueel te bezoeken, maar met speciale looproutes of tijdsloten zijn er ook veel fysiek geopend. Vooraf even checken of het monument van je keuze daarbij hoort, dus.