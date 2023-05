Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Oscar van den Boogaard omarmt trauma Prins Bernhard in ’In de naam van de zoon’

— Wat: Memoir — Wie: Oscar van den Boogaard — Uitgever: De Bezige Bij

Het wordt ‘het jaar van de metamorfose’, zo begint Oscar van den Boogaard zijn memoir In de naam van de zoon. Deze keer zal hij niets meer verbergen. In dit boek zal hij openbaren wat hem meer dan vijftig jaar achtervolgde. Wijlen prins Bernhard is zijn biologische vader.