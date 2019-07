Liam Gallagher deelt rare eetgewoonte met fans

De video staat echter niet op zichzelf en is, hoe kan het ook anders, onderdeel van de eeuwigdurende vete tussen Liam en zijn broer Noel. Laatstgenoemde maakte Liam afgelopen week maar weer eens belachelijk door hem „een man met een vork in een wereld van soep” te noemen. Reden voor Liam om doodleuk op camera een kommetje soep leeg te lepelen, of beter gezegd: te vorken.

In de video neemt Liam het bovendien op voor Schotland, dit weer naar aanleiding van Noel’s ruzie met de Schotse zanger Lewis Capaldi. Noel noemde Schotland namelijk een derdewereldland en dat pikte Liam weer niet. „Even tussen haakjes; Schotland is een geweldig mooi land, met fijne mensen. Ga ernaartoe!”

Het geruzie over en weer tussen Liam en Noel is al jarenlang aan de gang. Oasis-fans hopen dan ook al jaren tevergeefs op een reünie van de band die in 2009 uit elkaar ging.