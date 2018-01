’Barbie uit ziekenhuis’

Sinds vrijdagavond is er niets meer bekend geworden over de toestand van Barbie, ofwel Samantha de Jong. Werd er die avond nog basisinformatie gedeeld - dat ze buiten levensgevaar en bij bewustzijn was, en mogelijk was overgeplaatst naar een ander ziekenhuis - de dagen erop zweeg de familie in alle talen. Tot vandaag, nu insiders aan Privé weten te melden dat Barbie vanuit het ziekenhuis naar een zorginstelling is gebracht.

’Ravage’

Dat het niet goed ging met Barbie is een feit. Zelf vertelde ze onlangs: ,,Ik zit momenteel in de bijstand en probeer met de hulp van de Sociale Dienst mijn leven op orde te krijgen. Mijn leven is een ravage. Alsof er een tsunami overheen geweest is. Ik ben het overzicht volledig kwijt.’’

Het was vrijdagochtend dat Barbie met gillende sirenes naar het ziekenhuis werd gebracht, nadat 112 was gebeld. De ambulance was rond half negen bij haar huis in Scheveningen. Volgens de melding bij het alarmnummer was er sprake van grote spoed.