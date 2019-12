Freek Vonk niet bang voor de dood: ’Ik heb een geweldig leven gehad’

Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat Freek in zijn bovenarm werd gebeten door een haai. Het litteken is aanzienlijk groot, maar gelukkig heeft de evolutiebioloog er geen last meer van. Wel is zijn huid nog steeds gevoelloos maar de diepliggende zenuwen werken wel. „Als ik mijn arm aai, dan voel ik niets. Knijp ik erin, dan voel ik het weer wel. Kippenvel heb ik dan weer niet,” vertelt hij aan Veronica Magazine. Ondanks het grote litteken, zijn het vooral zijn gespierde bovenarmen die opvallen. Freek sport namelijk vier of vijf keer per week met een personal trainer. Zo kan hij al zijn energie kwijt en laadt hij weer helemaal op. Het is belangrijk om fit en sterk te zijn, Vonk klautert soms dagenlang door de jungle opzoek naar dieren. Met een slechte conditie is dat niet vol te houden. „Mocht het toch eens misgaan, dan heb ik een geweldig leven gehad.”

Freek valt niet alleen in de smaak bij haaien, maar ook bij wolven. Zo was er op YouTube een filmpje te zien van Freek die in zijn gezicht wordt gelikt door een wolf die tegen hem op springt. Freek wist precies wat hij deed en mocht het misgaan, dan weet hij wat hem te doen staat. Vonk houdt er nooit rekening mee gedood te kunnen worden door een dier. Hij gaat ervan uit met zijn kennis de situatie op de juiste wijze in te kunnen schatten.

Dit jaar treedt Freek op met de zesde editie van zijn eindejaarsshow Dwars door de Wildernis. Hij vertelt over de avonturen die hij dit jaar heeft beleefd, laat mooie en bijzondere beelden zien en deelt zijn liefde en passie voor de natuur. Ook vertrekt hij binnenkort naar Kenia voor de opnames van Freeks Wilde Wereld.