Ombudsman NPO onderzoekt omstreden documentaire Sigrid Kaag

Premium Columns

Racisme te vaak genoemd als verklaring voor alles

Een Amerikaanse professor beweerde deze week dat de Franse keuken racistisch is. Volgens haar is de Franse eetcultuur volledig ’wit’ en dringt zij zich op aan mensen uit andere etnische groepen, zowel binnen als buiten Frankrijk. Racisme is niet alleen een reëel bestaand probleem, maar ook een dogma...