Oscar-winnende production designer Norman Reynolds (89) overleden

„Je zou niet verwachten dat achter zijn bescheiden, grappige en vriendelijke uiterlijk een enorm getalenteerde production designer schuilhield”, schrijft Reynolds’ familie in een statement. „Hij bracht zoveel films waar we allemaal van houden tot leven met zijn iconische ontwerpen.”

Reynolds kreeg in zowel 1978 als 1982 de Oscar voor Best Production Design. De eerste was voor zijn werk aan de Star Wars-film A New Hope uit 1977. De tweede was voor Raiders of the Lost Ark uit 1981. Voor die laatstgenoemde film kreeg Reynolds in hetzelfde jaar ook een Bafta Award voor Best Production Design.

De ontwerper was onder meer verantwoordelijk voor de scène in Raiders of the Lost Ark waarin Indiana Jones, gespeeld door Harrison Ford, wegrent voor een groot rollend rotsblok. Voor Star Wars werkte hij bijvoorbeeld aan de moerasplaneet Dagobah, waar de kleine groene Jedi-meester Yoda woonde.