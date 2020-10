BN’ers bedroefd door overlijden Jan des Bouvrie

Modestylist Fred van Leer deelt op Instagram twee berichten. Bij het eerste bericht schrijft hij bij een foto van zichzelf met Des Bouvrie: „Misselijk van verdriet 💔 Lieve Jan wat ben je een inspiratie geweest, ik voel me bevoorrecht dat ik je heb mogen kennen ❤️🙏🏻 Dank voor alle mooie gesprekken en liefde, voor mij sta je op eenzame hoogte!”

In het tweede bericht vertelt Fred over een twaalf uur durende lunch. „Deze dag, een lunch die 12 uur duurde is zo ongelofelijk bijzonder ❤️🙏🏻 Lieve Jan, ik hoop dat je op een mooie plek bent en maak het nog mooier, want dat kan je 💥”, aldus Fred.

Patrick en Rossana Kluivert noemen op het sociale medium Jan een inspirator. „Intens verdrietig maar we zijn voor altijd verbonden ❤️ Lieve Jan, we gaan goed voor de liefde van je leven Monique zorgen en de liefde en energie van jullie mooie gezin zal altijd blijven bestaan en we blijven genieten van het leven precies zoals jij zou willen. Rust zacht lieve bijzondere inspirerende Jan❤️”, schrijft Rossana.

Patrick dankt de interieurontwerper voor de mooie momenten: „Lieve Jan, Mag ik je hartelijk danken voor alle mooie momenten die ik met jou en je familie heb mogen meemaken. Jij wist iedereen altijd te inspireren en te motiveren. We zullen altijd van je blijven houden.”

Nicolette van Dam denkt terug aan het eerste programma dat ze maakte, waarbij ze Jan heeft leren kennen. „Lieve Jan, wat een groot gemis dat je er niet meer bent... Altijd charmant, geïnteresseerd, een echte vakman en ondernemer. Een van m’n eerste programma’s maakte ik met jou en jouw lieve Monique. Jullie als mooi powercouple. Jouw stempel op de interieur-designwereld zal altijd blijven. Net als dat je een inspiratiebron bent voor velen. Rust zacht, lieve Jan ❤️🙏❤️.”