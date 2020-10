Kim Kardashian laat van zich horen na omstreden verjaardagsfeest

„Nu ik jullie aandacht toch heb weten te krijgen, wil ik iedereen eraan helpen herinneren dat we allemaal moeten gaan stemmen. Er zijn nog maar een paar dagen te gaan”, aldus Kim op sociale media, die verder niet inging op de commotie die ontstond nadat ze foto’s online zette van haar luxe verjaardagsfeest op een privé-eiland.

Het verjaardagsfeest van de realityster schoot bij veel volgers in het verkeerde keelgat. „Het gaat me er niet om dat ze dat doet, maar waarom moet je dat zo openbaren als miljoenen Amerikanen zonder werk, huis en gezondheidszorg zijn gekomen vanwege het coronavirus? Dat is gewoon niet netjes”, aldus een volger. Veel andere volgers vonden het smakeloos om zo met je rijkdom te koop te lopen.

Ook waren er fans die er niks verkeerds in zagen. „Het is haar geld, ze heeft het zelf verdiend en dus mag ze dat uitgeven op de manier die ze wil.”