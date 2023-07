Mediawaakhond noemt column Jeremy Clarkson over Meghan seksistisch

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De column die presentator Jeremy Clarkson vorig jaar voor The Sun schreef over Meghan, was volgens de Britse mediawaakhond IPSO in strijd met een gedragscode die betrekking heeft op discriminatie of seksisme. Het is voor het eerst dat de mediawaakhond een dergelijke schending noteert. Daarom moet de Britse tabloid op de voorpagina en op de plaats waar de column normaal gesproken staat, een verwijzing plaatsen naar de begane overtreding.