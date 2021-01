’Kapper op de bon door Famke Louise’

De politie van Westland kwam zaterdag een kapper op het spoor die illegaal aan het knippen was in een bedrijfsunit aan de ’s Gravenzandseweg in Wateringen, dankzij een bericht van Famke Louise op Instagram. In haar Stories deelde zij een video waarin te zien is dat ze Denzel Slager, bekend van Love Island, ophaalde bij de kapper.

De politie herkende de omgeving meteen en kwam in actie. Dat meldt WOS.nl. Aangekomen bij de geïmproviseerde kapperszaak bleken er vier klanten te worden geholpen, een vijfde persoon zat te wachten. De aanwezige personen hebben een proces verbaal gekregen.

Famke Louise heeft het bewuste filmpje inmiddels verwijderd uit haar Stories.