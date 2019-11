Zangeres stelt album uit na overlijden hond

„De laatste tijd werk ik in Nieuw-Zeeland aan nieuwe nummers. Dat gaat goed, maar afgelopen maand is er iets gebeurd dat ik met jullie wil delen”, schrijft Lorde, die regelmatig korte berichten aan haar fans stuurt. De zangeres schrijft dat ze Pearl in 2018 kreeg, en dat haar leven direct compleet veranderde. „Pearl bracht geluk en een doel in mijn leven.”

Het beest kampte al langer met ziektes, maar op een dag voelde Lorde dat het ernstig was. „Ik haastte me naar de specialist. Pearl had twee hartaanvallen in ongeveer een uur. Na de tweede overleed hij. Ik hield hem vast toen hij overleed.”

De zangeres bedankt haar fans voor de steun en schrijft te snappen dat ze wachten op het nieuwe album. Maar ze vraagt om geduld. „Ik ben mijn jochie verloren en ik heb wat tijd nodig om het goede in het leven weer te zien.”