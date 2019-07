Liefdesbrief Tupac aan Madonna onder de hamer

In de drie pagina’s lange brief legt de in 1996 vermoorde Tupac vanuit de gevangenis uit waarom hij geen relatie met Madonna kan hebben. De twee hadden rond 1994 een kortstondige romance.

Madonna probeerde in 2017 de verkoop van meerdere spullen via de rechter te voorkomen, maar dat mislukte. Behalve de brief zou het gaan om satijnen ondergoed en een borstel waar nog haren van de Material Girl inzitten. De zangeres zou er in 2004 min of meer toestemming voor hebben gegeven. Destijds tekende Madonna een document dat haar oude vriendin en adviseur Darlene Lutz spullen mocht houden die ze haar had gegeven.

Wie de brief wil bemachtigen, moet wel flink de portemonnee trekken. Het startbedrag voor biedingen is 100.000 dollar.