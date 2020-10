Demonstratie gepland tijdens verblijf Thaise koning

Op 13 oktober wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van zijn vader koning Bhumibol in 2016 en daags daarna willen studenten en tegenstanders van de regering van generaal Prayut Chan-o-cha weer een grote demonstratie houden. De demonstranten voeren al maanden actie tegen het kabinet, maar hebben aan hun eisen ook hervorming van de monarchie toegevoegd.

Het ter discussie stellen daarvan, in welke vorm dan ook, was tot nu toe een taboe en kon bovendien een fikse gevangenisstraf opleveren. De aanvoerders van de protestbeweging zijn al een paar keer door de politie aangehouden, doch steeds weer op borg vrijgelaten. Sommige waarnemers denken dat de koning om een zachte aanpak heeft gevraagd om zijn eigen positie in Duitsland niet in de waagschaal te stellen. De protestbeweging wil overigens niet af van de monarchie, maar eist onder meer dat de koning in eigen land woont en verblijft en zich onthoudt van elke bemoeienis met het leger of de politiek.

Eind vorige maand werd ook gedemonstreerd op een dag dat koning Vajiralongkorn iets minder dan 24 uur in Bangkok was, maar het protest was bij het parlement waar hij zich niet vertoonde.