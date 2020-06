’Akwasi zit er doorheen en trekt zich voorlopig terug’

Vanwege de bewogen week en de vele negatieve reacties die de rapper over zich heen kreeg na zijn uitspraken over Zwarte Piet in zijn speech tijdens het racismeprotest op de Dam trok Akwasi zich terug. Volgens Gijrath, die buiten de uitzending om toch met hem sprak, heeft zijn manager hem verboden om de komende twee weken nog zijn telefoon op te pakken.

Woensdag sprak Akwasi aan tafel bij Beau over zijn uitspraken over Zwarte Piet. Hij staat er nog steeds achter en benadrukte dat de woorden beeldspraak waren en dat ze niet letterlijk moeten worden genomen. De rapper, die in zijn speech riep dat hij zwarte piet in zijn gezicht zou trappen als hij er in november een tegen zou komen, sprak naar eigen zeggen uit zijn hart.

Een aantal mensen heeft aangifte gedaan vanwege de uitspraken van Akwasi. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de rapper strafbare feiten heeft gepleegd.