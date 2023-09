Hannah Montana-ster Mitchel Musso over arrestatie: ’Een groot misverstand’

Oorspronkelijk werd gemeld dat Musso dronken de lobby van een hotel kwam ingelopen en „verbaal agressief” zou zijn geworden, nadat hij niet betaald zou hebben voor een zakje chips. Door de politie zou hij vervolgens buiten het gebouw onder invloed zijn aangetroffen. Dit ligt volgens de acteur iets anders. „Er was geen sprake van diefstal en ik was niet onder invloed. Het is een groot misverstand.”

De acteur, die uit de regio komt, kwam naar eigen zeggen na het surfen binnen in alleen een zwembroek om een zakje chips te pakken. „De chagrijnige werknemer rukte het zakje chips uit mijn handen en begon te schreeuwen over mijn kleding. Hij zei dat ik weg moest gaan, of dat hij anders de politie zou bellen”, aldus Musso, die nog aanbood om voor het zakje chips te betalen. „Uiteindelijk zei ik dat hij de politie dan maar moest bellen.”

’Enge positie’

De voormalig kindster schrok vervolgens van de dertig agenten die hem naar eigen zeggen omsingelden. „Dat is een enge positie om je in te bevinden. Ik werd gearresteerd, maar ik had helemaal niks te zeggen tegen hen. Ik wist precies wat er aan de hand was. Ze noemden me ook bij m’n voornaam, zij wisten precies wie ik was. Mensen kennen me.”

Na een nachtje ’brommen’ werd Musso vrijgelaten. Hoewel het verblijf in de cel niet zijn „favoriete moment” was, moest Musso toegeven dat hij er toch nog iets positiefs aan over heeft gehouden. „Weet je wat ze je gratis in de gevangenis te eten geven? Chips. Dus ik heb toch nog mijn gratis zakje chips gekregen.”