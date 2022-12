Premium Het beste van De Telegraaf

Muzikale estafette megasucces Alweer 25 jaar feest met ’De Vrienden van Amstel LIVE’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

In april 2022 mochten de Vrienden na twee coronajaren weer helemaal los.

Het begon in een kroeg op het Thorbeckeplein in Amsterdam. Nu vieren de Vrienden van Amstel LIVE hun 25-jarig jubileum met liefst 20 shows in Rotterdam Ahoy. Veteranen én jonge artiesten komen samen vanaf 5 januari. De line-up is nog geheim. Met wie is het allemaal begonnen?