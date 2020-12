Shawn Mendes spreekt Sam Smith met ’hij’ aan

Dat betekent dat iemand niet per se mannelijk of vrouwelijk wil zijn. Sam wil liever als ’hen’ of ’hun’ worden aangesproken.

„Oh Sam Smith, het spijt me zo dat ik aan jou refereerde met ’hij’ tijdens de introductie van Jingle Ball”, schrijft Shawn in zijn Instagram Stories. „Het is mij absoluut ontgaan. Het zal me niet meer gebeuren. Ik stuur je zoveel liefde. Je bent een van de grappigste mensen die ik ooit ontmoet heb”, sluit de zanger af.

Sam is blij met de woorden en heeft de excuses van Shawn aanvaard. „We leren allemaal samen. Fijne feestdagen. Al mijn liefde”, schrijft de zanger.