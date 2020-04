Oor te luisteren

Ⓒ Foto 123RF

Ogen dicht en ontspannen. Even alles om je heen vergeten. Luisteren naar mooie verhalen en gedichten. Naar interessante reportages. Hilarische grappen. Een complete musical zelfs. Of actief meedoen door vragen te beantwoorden in een leuke quiz. Podcasts in allerlei soorten en maten ontsluiten de wereld op afroep. Oók als we binnenblijven. Hoor maar...