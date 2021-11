John de Mol en Joop van den Ende opnieuw rijkste BN'ers

De Mol komt met een vermogen van 2,1 miljard euro op de achttiende plaats in de lijst. Hiermee is hij opnieuw de rijkste BN'er, hoewel hij flink wat plaatsen gezakt is in de lijst ten opzichte van vorig jaar. Toen stond de Talpa-oprichter op de zesde plaats met een vermogen van 2,4 miljard euro. Volgens Quote komt deze daling door de weinig succesvolle overname van zender SBS en minder scorende tv-programma's.

Op de 24e plek komt tv-, film- en theaterproducent Van den Ende, met een geschat vermogen van 1,7 miljard euro. Met de twintigste plaats vorig jaar is ook hij gedaald in de lijst, hoewel zijn vermogen niet is veranderd. Mabel van Oranje-Nassau, weduwe van prins Friso, behaalt de vijftigste plek. Zij heeft haar vermogen van 880 miljoen euro volgens Quote verkregen door een ’klein belang in Adyen’, waar Friso ooit een paar miljoen euro in had gestoken.

Stijgingen en dalingen

Op nummer 244 staat Reinout Oerlemans met 210 miljoen euro. Hiermee is de tv-producent gestegen in de lijst, aangezien hij vorig jaar met een vermogen van 170 miljoen euro op nummer 279 stond. Tijs Verwest, beter bekend als DJ Tiësto, neemt de 317e plaats in met 170 miljoen euro. Hiermee is de dj flink gedaald in de lijst, want vorig jaar stond hij nog op plek 281. Zijn vermogen is wel hetzelfde gebleven.

Charlene de Carvalho-Heineken, erfgename van Freddy Heineken, is opnieuw het rijkst. Haar vermogen wordt geschat op 13,5 miljard euro. Naast de vijfhonderd rijkste Nederlanders is er een aparte rubriek voor de vijftig rijkste families. Hierin staat de familie van Oranje-Nassau op nummer elf. Het vermogen van de Oranjes bedraagt volgens het blad 1,2 miljard euro.