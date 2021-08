Veel kritiek op nieuwe reclame met Beyoncé en Jay-Z: ’Commercieel fröbelwerkje’

Op de foto’s is Beyoncé te zien met een peperdure diamant ter waarde van 30 miljoen dollar, iets wat ondersteund wordt door de tekst: „Liefde is de diamant die juwelen en kunst decoreert.” De officiële campagne gaat op 2 september van start, met grote billboards op Times Square in New York. Volgens een woordvoerder van Tiffany’s is er gekozen voor ’The Carters’, oftewel Beyoncé en Jay-Z, ’omdat hun 13-jarige liefdesrelatie het moderne liefdesverhaal vertaalt dat het merk graag nastreeft’.

Fans van de in 1988 overleden kunstenaar zijn woedend over het ’misbruik’ van Basquiats werk. „Wat wordt de naam van Jean-Michel Basquiat hier te grabbel gegooid. Zijn naam en faam wordt besmeurd door commercie en de Carters doen net alsof zij deze man postuum een eer bewijzen. Walgelijk, om over zijn rug geld te verdienen”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Jay-Z zegt een Basquiat fan te zijn en meerdere werken van hem gekocht te hebben. Als je daadwerkelijk fan van deze kunstenaar bent, ga je daar niet zo mee te koop lopen. Het werk van Basquiat is volledig naar de achtergrond verdreven omdat deze mensen zo nodig zelf op de voorgrond moeten staan. Dit is triest, diep triest.”

Het juwelenhuis heeft een heel andere kijk op de reclame. „Hoewel we geen bevestiging hebben dat Basquiat dit werk, gemaakt in de ’huiskleur’ Tiffany blue, geschilderd is voor ons merk, doen de kleuren wel sterk vermoeden dat hij een hommage heeft willen brengen aan Tiffany’s.”

Volgers menen ook dat dit een ’wanhopige’ poging is van Tiffany’s om relevant te blijven. „Dit merk heeft allang niet meer de allure en status die het ooit had, in de tijd van Audrey Hepburn. Als je een stel multimiljonairs aan je bindt in de hoop een nieuwe doelgroep te bereiken, dan snap je er als merk echt helemaal niets van. Wat denk je nou zelf? Dat als je Beyoncé met een geleende diamanten ketting van 30 miljoen dollar ziet, dat de gemiddelde potentiële klant ineens zijn of haar portemonnee trekt om ook wat te kopen? Een totale flop deze campagne”, aldus een volger op sociale media.