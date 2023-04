Advocaten Harry: William trof schikking om claim telefoonhacks

Het nieuws kwam dinsdag naar buiten tijdens de start van de rechtszaak die Williams broer Harry tegen de uitgeverij heeft aangespannen. Dat deed hij omdat NGN-titels tussen midden jaren 90 en 2016 op onwettelijke wijze informatie over onder anderen hemzelf en zijn vrouw Meghan zouden hebben verkregen. NGN eist op zijn beurt dat Harry de zaak laat vallen omdat hij er te laat mee zou zijn.

De verdediging van Harry gaf daarop aan dat het zo lang geduurd heeft voor hij een zaak aanspande, omdat er kennelijk een deal bestond tussen NGN en Buckingham Palace om zaken waarbij royals betrokken zijn achter gesloten deuren te beslechten. Een voorbeeld daarvan zou de recente schikking tussen William en NGN zijn. De deal zou ooit met medeweten van koningin Elizabeth zijn gesloten om te voorkomen dat leden van de koninklijke familie in de rechtszaal persoonlijke details over voicemailberichten openbaar zouden moeten toelichten.

Het wachten op een schikkingsvoorstel duurde Harry echter te lang. Daarom heeft hij nu toch een zaak tegen de uitgeverij aangespannen. De zaak die momenteel in de High Court in Londen wordt behandeld is een van de vier zaken die Harry tegen Britse media heeft lopen. Kensington Palace, dat de woordvoering van William doet, wilde volgens Britse media niet reageren op het nieuws over de schikking.