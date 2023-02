Prijzig Lowlands maakt eerste acts bekend

Het zijn slechts drie van in totaal 39 namen die festivalorganisator Mojo bekend heeft gemaakt in aanloop naar de start van de kaartverkoop op zaterdag 4 februari. Ook YUNGBLUD, King Gizzard & The Lizard Wizard en de Noorse singer-songwriter Girl in Red maken hun opwachting.

Acts van eigen bodem zijn ook vertegenwoordigd. Het Noord Nederlands Orkest krijgt een herkansing nadat hun optreden vorig jaar noodgedwongen moest worden geschrapt omdat hoofdact Stromae meer voorbereidingstijd nodig had. De overige artiesten worden binnenkort bekendgemaakt.

Prijsstijging

Wel moeten festivalgangers rekening houden met een aanzienlijke prijsstijging: wie het festival van begin tot eind wil meemaken, inclusief verblijf op de beroemde Lowlands-camping, is dit jaar 300 euro kwijt.. Vorig jaar betaalden bezoekers nog 255 euro ten op zichte van de 210 euro die in 2019 gerekend werd voor toegang.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg beloofde eerder dat de stijging dit jaar lager zou uitvallen, dat blijkt niet gelukt. Wel mag het bedrag in vier termijnen betaald worden.

Lowlands vindt plaats van 18 tot en met 20 augustus in Biddinghuizen.