Modebedrijf Rihanna nog geen doorslaand succes

Omdat het al een tijdje stil is rond Fenty, begonnen er geruchten op te duiken dat de stekker uit het modebedrijf zou zijn getrokken. LVMH, de stal waartoe het modehuis behoort, heeft daar nu voor het eerst op gereageerd.

„We bevinden ons met Fenty duidelijk nog in een lanceringsfase en we moeten er nog achter komen wat precies het juiste aanbod is. Het is niet makkelijk, want we zijn van nul begonnen”, zegt CFO Jean-Jacques Guiony in een reactie aan vakblad WWD. „We krijgen natuurlijk veel hulp van Rihanna, maar het blijft een work in progress. We hebben successen gekend en dingen die minder goed werkten dus daar moeten we verder aan werken. We moeten nu voor de komende jaren beslissen wat onze kernwaarden zullen zijn.”