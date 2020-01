Mrs. Maisel-winnares stemde op concurrent

Alex Borstein gaf in haar dankwoord zelfs aan dat ze zelf op Fleabag had gestemd. De SAG Awards zijn de jaarlijkse prijzen van SAG-AFTRA, de vakbond van Hollywoodacteurs. Die stemmen daardoor op hun vakgenoten voor de prijzenparade.

Hoofdrolspeelster Rachel Brosnahan begon haar speech met de woorden: „Dit is een fout, maar dank jullie wel.” Ze stak daarna haar lof voor de collega’s van comedy Fleabag niet onder stoelen of banken. „Jullie zijn echt geweldig.”

De actrice stond ook stil bij het overlijden van een van de castleden van The Marvelous Mrs. Maisel, Brian Tarantina. Eerder had medecastlid Tony Shalhoub zijn overwinning in de categorie beste acteur in een comedy al opgedragen aan zijn in november gestorven collega.