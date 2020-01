LIVE: kort geding Rossana Kluivert tegen Opgelicht?!

Verloop rechtszaak

Rossana’s zoon, Nino Wilkes, is ook officieel eiser in het kort geding tegen Opgelicht?! namens Kluivert Dog Rescue Center. Volgens Kluiverts advocaten heeft het programma willens en wetens een verkeerd beeld geschetst. „Hier is te kwader trouw gehandeld. Een schrijnend gebrek aan waarheidsvinding. Zwaar door de ondergrens gezakt. De vooringenomenheid bij deze redactie druipt ervan af.”

Volgens de advocaat van AVROTROS ging het in de bewuste uitzending niet om ernstige beschuldigingen. „Nergens is de indruk gewerkt dat er sprake is van oplichting of bedrog.” De makers beschrijven wederhoor in de uitzending dat volgens hen betreft ruimschoots aan de orde was.

Achtergrond

In de uitzending van afgelopen november kwamen vrijwilligers en dierenartsen aan het woord die zich eveneens inzetten voor honden op het eiland. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt.

Daarnaast kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden zou verzorgen dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten zou hebben betaald en een winkelpand huurt.

Rossana sprak schande van de aflevering en verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord. Ze vond het onbegrijpelijk dat ze niet in de studio mocht reageren op de aantijgingen en onthullingen die volgens haar grotendeels worden verspreid door een organisatie met wie ze de samenwerking heeft beëindigd.

AVROTROS stelde echter dat ze wel was uitgenodigd om te reageren. „De redactie van Opgelicht?! heeft op verschillende momenten en manieren Rossana Kluivert de kans gegeven om te reageren”, zei een woordvoerder. „We hebben netjes hoor en wederhoor willen plegen. Maar daar heeft zij geen gebruik van willen maken.”

Rossana bleef bij haar verhaal en stapte naar de rechter om de aflevering offline te krijgen. „De AVROTROS wil niet vrijwillig rectificeren, vandaar dat we deze stap hebben genomen”, aldus haar advocaat Royce de Vries destijds.