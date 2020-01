Rechter doet einde van de maand uitspraak in Kluivert vs Opgelicht?!

In de uitzending van afgelopen november kwamen vrijwilligers en dierenartsen aan het woord die zich eveneens inzetten voor honden op het eiland. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt.

Daarnaast kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden zou verzorgen dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro's aan marketingkosten zou hebben betaald en een winkelpand huurt.

Kluivert verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord. AVROTROS stelde echter dat ze wel was uitgenodigd om te reageren, maar dat Kluivert geen gebruik wilde maken van deze mogelijkheid. Voor de rechter herhaalden de beide partijen vooral de standpunten die zij al eerder in diverse media hadden geventileerd.

Karaktemoord

Royce de Vries, advocaat van Kluivert, spreekt van karaktermoord op zijn cliënte. „Dit is een buitengewoon emotionele zaak. Kluivert Dog Rescue Foundation is een kleine stichting die pas anderhalf jaar geleden is opgezet. Mevrouw Kluivert en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor het omvangrijke probleem van straathonden op het eiland. Dat doen ze niet voor het geld, maar vrijwillig, louter uit liefde voor de honden.”

Hij vervolgt: „Mevrouw Kluivert heeft zelf duizenden euro’s in de stichting gestoken. Deze stichting is haar kindje, haar levenswerk. De kijker van Opgelicht?! wordt op basis van tendentieuze en onnauwkeurige verslaggeving een heel ander beeld voorgeschoteld. Er is willens en wetens een onjuist beeld neergezet.”

Journalistieke onzorgvuldigheden

„Het gaat te ver om in deze stichting alle onjuistheden en slordigheden te bespreken. Maar vaststaat is dat Opgelicht?! niet ter goede trouw heeft gehandeld. Alleen al de naam van het programma is stigmatiserend voor Kluivert.”

Collega-advocaat Khalid Kasem vult aan: „Hier is geen sprake van journalistieke onzorgvuldigheden of slordigheden: hier is ter kwade trouw gehandeld. Een smeuïg verhaal moet je niet kapotmaken, was de gedachte. Maar ze durfden niet live in de uitzending met ons in gesprek te gaan. Dat zegt heel veel over de kwaliteit van het item.”

Rectificatie

Volgens de advocaat van AVROTROS, Bertil van Kaam, ging het in de bewuste uitzending niet om ernstige beschuldigingen. „Er wordt nergens de indruk gewekt dat hier sprake is van oplichting of bedrog. Het programma behandelt niet alleen maar items met een strafrechtelijke opzet, maar ook algemene onderwerpen. U zult daarvoor goed naar de uitzending moeten kijken.”

„De titel van het programma (Opgelicht?!, red.) wil niet zeggen dat er gesteld wordt dat er sprake is van oplichting of fraude. Dat wordt bovendien in het programma benoemd als dat het geval is of niet. Hier is dan ook geen sprake van bedrog, hier is in een kritische analyse de balans opgemaakt van een stichting met een feitelijk verslag. Een rectificatie zou een hele verregaande maatregel zijn op de journalistieke vrijheid die de makers hebben.”

Persvrijheid

„Ik hoop dat u niet twijfelt aan mijn respect voor de persvrijheid. Het heeft echter impact, met gevolgen voor de dieren en vrijwilligers”, luidt Kluiverts woord.

De uitspraak volgt op woensdag 29 januari.