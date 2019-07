Rapper DMX hoeft niet opnieuw de cel in

Het verhaal rond de autodiefstal is apart. DMX zou samen met een groep vrienden hebben gegeten in een restaurant in Los Angeles, en vervolgens zijn vertrokken in een Corvette. Het enige probleem: de auto was van iemand anders. De parkeerservice had de auto verwisseld en het voertuig werd als gestolen opgegeven.

DMX zou het verhaal hebben uitgelegd aan zijn proeftijd-begeleiders. Dat bleek voldoende: de rapper gaat vrijuit. DMX, echte naam Earl Simmons, moest eerder een jaar zitten vanwege belastingfraude.