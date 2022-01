Caroline van der Plas en Rachel Hazes aan de slag in het ziekenhuis

Dat doen ze in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De ’verpleegkundigen in opleiding’ leren van de medewerkers van het ziekenhuis hoe ze de werkzaamheden verrichten, maar ook bijvoorbeeld hoe ze hun emoties de baas blijven. Het nieuwe seizoen is komend voorjaar te zien.

In het eerste seizoen van het programma gingen onder anderen Isa Hoes, Monic Hendrikx, Olcay Gulsen en Richard Groenendijk aan de slag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.