Nomen est omen. Een naam is een voorteken. Dat geldt zeker voor Sofia Muratore, de hoofdpersoon uit het debuut van Paolo Cognetti, dat in zijn geboorteland Italië al in 2012 verscheen, maar nu pas in het Nederlands vertaald werd onder de titel Sofia draagt altijd zwart. Muratore betekent metselaar in het Italiaans. En dat is precies wat Sofia graag doet. Muurtjes om zich heen trekken.