Fred van Leer opgenomen in ziekenhuis

Fred blies vrijdag al zijn theatershow in Gorredijk af en deelt nu dat dit komt omdat hij te ziek is om op te treden. „Lieve mensen allereerst dank voor alle lieve berichten, ik heb vandaag mijn show af moeten zeggen omdat ik al drie dagen lang veel pijn heb en we zijn nu aan het onderzoeken wat het kan zijn”, schrijft de stylist bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. „Ik ben in goede handen en hoop op voorspoedig herstel!”

Het optreden van zaterdag wordt op 24 februari ingehaald. Freds eerstvolgende optreden staat voor woensdag gepland, deze voorstelling in Wageningen gaat vooralsnog door.