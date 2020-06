Ex-vrouw spant rechtszaak aan tegen Elton John

Blauels advocaat heeft dat bevestigd aan The Guardian, maar wil niet zeggen waar de zaak om draait. Hij liet weten dat zijn cliënt hoopt er op vriendschappelijke wijze uit te komen met de zanger, met wie ze van 1984 tot 1988 getrouwd was.

In die tijd stelde Elton John dat hij biseksueel was. Later liet hij echter weten toch alleen op mannen te vallen. Hij is sinds begin jaren negentig samen met David Furnish, met wie hij twee zoons heeft.

In een interview met The Australian verklaarde de zanger in 2008 dat zijn drugsverslaving hem tot zijn huwelijk met Blauel had gedreven. „Een verslaafde denkt zo: ik heb genoeg vriendjes, maar ik ben niet gelukkig. Dus als ik een vrouw neem, dan verandert alles.” Hij heeft altijd spijt van die keuze gehouden. „Ik hield heel veel van Renate, ze is een geweldige meid. Dat is een van de dingen in mijn leven die ik het meest betreur, dat ik haar pijn heb gedaan.”