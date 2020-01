Welke ’J’ vertegenwoordigt ons op het Songfestival?

Dankzij Duncan Laurence won Nederland vorig jaar voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie Songfestival. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als we Radio 2-dj Timur Perlin moeten geloven is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam al gekozen en begint de naam van de artiest met een J. Daarmee kan het speculeren beginnen.