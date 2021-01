The Animals-gitarist Hilton Valentine (77) overleden

Valentine was een van de oprichters van The Animals, waarvan ook Alan Price en Eric Burdon prominente leden waren. Chas Chandler en John Steel waren de andere leden van de band uit Newcastle.

House Of The Rising Sun was een traditional. Het nummer werd begin jaren zestig bekend door folkzanger Dave van Ronk. Later coverde Bob Dylan de song ook. In 1964 namen The Animals het nummer op. Hun versie haalde de eerste plaats in Engeland, de Verenigde Staten en tal van andere landen.

The Animals hadden midden jaren zestig ook succes met hits als Bring It On Home To Me, Don’t Let Me Be Misunderstood en We’ve Gotta Get Out Of This Place.

Valentine bleef tot het uiteenvallen van The Animals in 1966 bij de band en was later ook betrokken bij een paar reünies. De laatste jaren was de 77-jarige gitarist vooral bekend als skifflemuzikant. Onder de naam Skiffledog maakte hij een paar platen. Daarnaast toerde hij met Eric Burdon.