Hollywood prijst transgender coming out Elliot Page

Page maakte via een post op sociale media bekend voortaan als hij/hem aangesproken te willen worden, al noemt Elliot zichzelf non-binair. Wat inhoudt dat hij zich noch als vrouw, noch als man identificeert.

Zijn moed om dit publiekelijk te delen wordt volop geprezen.

Ellen DeGeneres, die al jaren goed bevriend is met Page, liet via Twitter weten: „Hierbij stuur ik mijn vriend Elliot alle liefde van de wereld. Je inspireert me met je kracht, moed en eerlijkheid.”

Miley Cyrus reageerde op het Instagramaccount van The Umbrella Academy, de show waarin Page speelt. „Elliot rules!!.” Ook actrice Patricia Arquette sprak zich uit: „Je bent geweldig. Heel veel liefs voor jou!.”

Ook choreografe Emma Portner, de vrouw met wie Page in 2018 trouwde, sprak zich uit. „Ik ben zo trots op Elliot! Trans, queer en non-binaire mensen zijn een gift aan deze wereld. Ik vraag iedereen om geduld en privacy op dit moment, maar hoop dat jullie samen met mij de transgender gemeenschap blijven steunen. Blijf altijd stralen lieve Elliot! Ik hou zoveel van jou.”

Page kwam zes jaar geleden uit de kast als queer en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti-sterren van Hollywood.